Disney+ será lançado em novembro no Brasil, podendo custar R$29 mensais

A Disney divulgou seus resultados fiscais do terceiro trimestre nesta semana e, em meio ao anúncio da receita (abaixo do esperado) de US$11,7 bilhões, a companhia declarou que sua plataforma de streaming, o Disney+, chegará aos países da América Latina em novembro de 2020 — o que já era esperado desde o lançamento do serviço, no ano passado.

Embora certamente a Disney trabalhará numa divulgação mais apropriada, detalhes sobre o valor do serviço no Brasil podem ter vazado por meio da App Store e do Google Play, como notado pelo Guia Disney+ Brasil.

Ao tentar criar uma conta do Disney+ nos Estados Unidos com dados do Brasil, o valor que aparece no app do serviço é de R$29/mês ou R$295/ano.

Contudo, esse valor é diferente das informações vistas no Google Play, onde as especificações do app Disney+ apontam que as compras internas do app (ou seja, a assinatura do serviço) custam R$29/mês e R$290/ano. A diferença, porém, pode ter ocorrido em virtude da variação cambial ao longo do dia.

O CEO da Disney, Bob Chapek, informou que os serviços de streaming da Disney (Disney+, Hulu e ESPN+) ultrapassaram 100 milhões de assinantes, sendo que 60 milhões deles são do Disney+. Isso significa que a plataforma está se saindo melhor do que o esperado, já que a meta era alcançar entre 60 e 90 milhões de clientes até 2024.

Certamente, a empresa fornecerá mais detalhes da expansão do serviço para a América Latina em breve — e nós, claro, estaremos acompanhando tudo.

