“iPhone 12”: supostos esquemas técnicos mostram novos ímãs para carregamento sem fio no chassi do smartphone

Novas imagens compartilhadas na rede social chinesa Weibo, alegadamente atribuídas ao “iPhone 12”, parecem mostrar uma série de ímãs alojados no chassi do dispositivo.

Mais precisamente, é possível notar com um conjunto de 36 ímãs em um arranjo circular, sugerindo que eles podem estar relacionados a montagem ou carregamento sem fio.

Magnets.. inside the iPhone 12's chassis 😱 pic.twitter.com/0eJ7HRZjpW — EverythingApplePro (@EveryApplePro) August 4, 2020 Ímãs… dentro do chassi do iPhone 12 😱

O canal EverythingApplePro do YouTube, que compartilhou as imagens no Twitter, também publicou uma imagem de uma suposta case do “iPhone 12” com uma matriz de ímãs semelhante à do chassi, sugerindo a probabilidade de um “alinhamento perfeito com os carregadores sem fio da Apple”.

Yup. Official iPhone 12 cases will also have this magnet system built in. Likely for perfect alignment with Apple's wireless chargers. pic.twitter.com/eDEQ474NIX — EverythingApplePro (@EveryApplePro) August 5, 2020 Sim. As capas oficiais do “iPhone 12” também terão esse sistema de ímãs embutido. Provavelmente para um alinhamento perfeito com os carregadores sem fio da Apple.

Como mencionado, a veracidade dessas imagens não é certa, então devemos ficar com um pé atrás por enquanto. Há, no entanto, muita especulação sobre a retomada da Apple no mundo dos carregadores sem fio, incluindo uma aposta do prezado analista da TF Internacional Securities, Ming-Chi Kuo, que acredita no lançamento de uma nova base de carregamento (semelhante ao AirPower) ainda este ano.

Outras pessoas sugerem que esse suposto novo elemento pode ser usado para manter um dispositivo como o Apple Watch ou os AirPods no lugar certo durante o carregamento bilateral, algo que já era especulado para o iPhone 11, mas não se concretizou.

Seja como for, parece que vêm mais novidades por aí…

via iMore

