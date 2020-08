Logitech anuncia solução para reuniões virtuais em diferentes plataformas

É vero que a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) contribuiu para um aumento no número de conferência virtuais — vide o sucesso do Zoom no semestre passado.

Pensando nos clientes corporativos que agora realizam ainda mais chamadas, a Logitech lançou o Swytch, um cabo compacto com conexão universal que oferece compatibilidade com apps de videoconferência.

Com o Swytch, usuários podem compartilhar vídeo, áudio e o conteúdo de suas telas por meio de suas plataformas corporativas (UCC ) em serviços como Zoom e Microsoft Teams — basta conectá-lo ao seu notebook e começar a compartilhar diretamente na reunião.

O Swytch consolida as tecnologias HDMI e USB em um cabo com tecnologia DisplayLink — em substituição ao diversos métodos de USB-C. O uso do DisplayLink permite que usuários projetem sua tela em salas de conferência com resolução 4K, minimizando a necessidade de adaptadores e divisores.

O acessório é compatível com qualquer máquina que use USB 3.0 ou superior, seja USB-A e USB-C, e inclui drivers DisplayLink (Macs, PCs e Chromebooks). O Swytch fornece, ainda, 60W de potência para recarregar esses dispositivos, evitando o consumo de bateria durante longas reuniões.

Fato é que o Swytch, com toda sua glória, custa US$1.000 — ou seja, seu público-alvo são empresas, não usuários comuns.

O Swytch também é compatível com o Logitech Sync, plataforma da fabricante para monitorar e gerenciar salas e dispositivos, como o Logitech MeetUp, Rally e Tap.