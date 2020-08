Promoções do dia na App Store: Navigate to Photo, LifeOn, PDF Expert e mais!

Nesta quarta-feira, confira a nossa seleção de promoções nas App Stores!

Publicidade

O Navigate to Photo é uma forma bem interessante de navegar pelas suas fotos e pelos seus locais no iGadget.

Escolha até cinco imagens no aplicativo Fotos, toque no botão de compartilhar e selecione o app. Se você desejar voltar a um dos locais onde sua foto foi tirada mas não se recorda exatamente como chegar lá, é só usar o Navigate to Photo!



Nota na App Store

Minha nota

Com múltiplas aplicações, vale o download!

Publicidade

· • ·

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$180 de desconto:

Apps para iOS

Suas atividades de uma outra forma.

Publicidade

Adicione contas em suas notas.

Gerenciador financeiro.

Clássico jogo de luta.

Publicidade

App para macOS

Utilitário para arquivos PDF.

· • ·

Aproveitem as ofertas e até amanhã. Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr!

Se puder, fique em casa. Respeite o distanciamento social e use máscara. 😷