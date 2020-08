Reels, novo recurso do Instagram, chega para competir com o TikTok

Hoje, o Instagram lançou oficialmente seu novo recurso, chamado Reels, em mais de 90 países — Brasil incluso. De acordo com a rede social, essa é uma nova maneira de “criar e descobrir vídeos curtos e divertidos”.

Muitos usuários da plataforma já devem estar familiarizados com a novidade, afinal há algum tempo é possível ver e acessar esses vídeos pela aba “Explorar” do Instagram, isso porque o recurso estava sendo testado no Brasil e em outros países antes do lançamento oficial.

Reels convida você a criar vídeos divertidos para compartilhar com os seus amigos ou qualquer pessoa no Instagram. Grave e edite vídeos com vários clipes de 15 segundos com áudio, efeitos e novas ferramentas de criação. Você pode compartilhar vídeos do Reels com seus seguidores no Feed e, se tem uma conta pública, disponibilizá-los para a grande comunidade do Instagram por meio de um novo espaço no Explorar. O Reels no Explorar oferece à qualquer pessoa a chance de se tornar um criador de conteúdo no Instagram e alcançar novos públicos em um palco global.

De acordo com o Instagram, os vídeos do Reels podem ser gravados em uma série de clipes (um de cada vez), todos de uma vez ou usando vídeos carregados da galeria. Para iniciar a gravação, basta manter o botão de captura pressionado ou usar o recurso de “mãos livres”. Há, ainda, um indicador de progresso na parte superior da tela enquanto a gravação é feita — assim como os Stories, outro recurso da plataforma.

Tendo uma conta pública ou privada, você pode compartilhar um vídeo do Reels nos Stories, com amigos próximos ou por mensagem direta. Se você fizer isso, o seu vídeo do Reels será igual a um Story normal: não será compartilhado no Reels no Explorar, não será exibido no seu perfil e desaparecerá após 24 horas.

Cópia do TikTok?

O lançamento do Reels ocorre quando o TikTok enfrenta uma possível proibição nos Estados Unidos — e, ainda, uma possível aquisição parcial pela Microsoft. A ByteDance, criadora do fenômeno, também disse no domingo que o Facebook estava “entre os problemas em seu caminho”, acusando a empresa de plagiar seu produto justamente com o Reels. Robby Stein, diretor de produtos do Instagram, disse que, embora o TikTok tenha popularizado o formato de vídeo curto, os dois produtos são diferentes.

Acho que o TikTok merece muito crédito por popularizar formatos neste espaço, e é apenas um ótimo trabalho. Mas, no final das contas, não existem dois produtos exatamente iguais e os nossos também não são.

Existem alguns recursos, porém, que o Reels ainda não possui, diferentemente do TikTok. Nesse sentido, usuários não poderão fazer “duetos” entre si — um recurso básico do TikTok que permite que as pessoas interajam com outras em seus vídeos.

O Instagram também não permite que as pessoas enviem músicas diretamente para o sistema do aplicativo — o que é um outro ponto forte do TikTok, já que diversos “virais” partiram de músicas bastante conhecidas.

Alguém aí já testou ou pretender usar o Reels?

via The Verge

