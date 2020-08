Samsung anuncia Galaxy Note20, Note20 Ultra e Z Fold 2 com novidades no design e nas especificações

A Samsung apresentou, durante seu evento especial Unpacked nesta manhã, seus novos dispositivos da linha Galaxy Note com especificações mais poderosas, atualização de design, melhorias na S Pen e muito mais.

Além disso, a gigante sul-coreana mostrou a nova geração do Galaxy Z Fold.

Galaxy Note

Mais uma vez, a linha Note é dividida em dois modelos distintos: dessa vez, o Note20 e o Note20 Ultra. Ambos possuem suporte a 5G, chips Snapdragon 865 Plus (com arquitetura de 7nm e oito núcleos), telas grandes, leitor ultrassônico de impressão digital na tela e câmeras atualizadas.

De acordo com a Samsung, os dispositivos da série Galaxy Note20 estarão disponíveis a partir de 21 de agosto no Brasil, mas não tiveram seus preços divulgados por aqui ainda.

Note20 Ultra

No topo da nova linha de aparelhos da Samsung está o Note20 Ultra. Na teoria, ele é bem parecido com o Galaxy S20 Ultra, lançado em março passado.

Ele possui a mesma câmera com sensor de 108MP, duas lentes secundárias — uma teleobjetiva e outra ultra-angular — de 12MP, as quais oferecem zoom de até 50x — e, para corrigir problemas com o foco automático, a Samsung implantou um sistema de Laser Auto Focus especificamente nesse modelo. Na frente, o Note20 Ultra ostenta um recorte de câmera minúsculo, cujo sensor possui 10MP.

Agora, o display AMOLED de 6,9 polegadas gadget conta com taxa de atualização de 120Hz, embora não consiga atingir essa taxa máxima na resolução para preservar a vida útil da bateria. A tela, cuja resolução é de 3088×1440 pixels, atinge uma densidade de pixels de 496ppi, além de oferecer suporte a HDR10+.

Com uma bateria de 4.500mAh, o Note20 Ultra é capaz de durar até 24 horas em modo standby. Além disso, o flagship ostenta 12GB de RAM e armazenamento de até 512GB (expansível com cartão de memória).

O Galaxy Note20 Ultra virá nas cores bronze, branco e preto e custará a partir de US$1.300.

Note20

Em comparação ao Ultra, o Galaxy Note20 perde, obviamente, alguns pontos quanto às especificações. Além de uma tela (também AMOLED) menor, de 6,7 polegadas (com resolução de 2400×1080 pixels), o display do modelo de entrada conta com uma taxa de atualização de 60Hz, 393ppi e suporte a HDR10+.

Quanto à câmera, também há mudanças: o Note20 possui uma câmera principal de 12MP e dois sensores secundários — aqui, porém, a teleobjetiva tem 64MP e, a ultra-angular, os mesmos 12MP. No caso do Note20, o zoom é de até 30x. Já a câmera frontal possui os mesmos 10MP que a do Note20 Ultra.

Ademais, o Note20 possui uma bateria com capacidade de 4.300mAh, 8GB de RAM e 128GB de armazenamento interno — porém, não é possível expandir esse espaço com cartão de memória.

O Note20 virá nas cores bronze, verde e cinza e custará a partir de US$1.000. Detalhe importante: seu corpo é de plástico, não de metal. 😐

S Pen

A Samsung também apresentou novas funcionalidades para a S Pen, proporcionando uma experiência ainda mais poderosa que se estende ao Galaxy Tab S7 e Tab S7+. Além disso, a gigante sul-coreana aprofundou a parceria com a Microsoft, permitindo que a S Pen da linha Note20 trabalhe em sintonia com o Windows.

Nesse sentido, o software nativo Notes se entregará ainda mais com o Microsoft OneNote. Segundo as empresas, isso torna a experiência com o app ainda mais segura, pois as anotações também serão salvas na nuvem. A Samsung, no entanto, disse que essa é apenas uma sincronização unidirecional — o que significa que você não pode usar o aplicativo Notes como substituto do aplicativo OneNote se trabalhar em vários dispositivos. O Notes também ganhou capacidade de anotar PDFs, combinar gravações de áudio com suas notas e oferece gerenciamento completo de pastas.

A Samsung também conseguiu reduzir a latência da S Pen, para 23ms no Note20 e para incríveis 9ms no Note20 Ultra.

Galaxy Z Fold 2

A Samsung também liberou uma espiada do seu terceiro dispositivo com uma tela dobrável, o qual será devidamente apresentado em 1º de setembro. O Galaxy Z Fold 2 é a nova geração do polêmico dispositivo dobrável e se une ao Galaxy Z Flip.

O Galaxy Z Fold 2 tem um design mais refinado, com uma tela maior de 6,2 polegadas (primária) que se abre para um display de 7,6 polegadas, com taxa de atualização de 120Hz.

Também equipado com o processador Snapdragon 865 Plus, o Z Fold 2 oferece 12GB de RAM e até 512GB de armazenamento. Além disso, ele carrega uma bateria de 4.500mAh, superando a célula um pouco menor do seu antecessor. Segundo a Samsung, o Fold 2 é visivelmente mais fino que o primeiro, graças à miniaturização aprimorada.

Semelhantemente aos modelos da linha Note20, o Z Fold 2 também conta com um sistema de câmera com três lentes: uma principal, com resolução de 12MP; uma grande-angular e uma teleobjetiva, ambas com 12MP. As duas câmeras de selfie, embutidas na tela, também possuem o mesmo sensor de 10MP que os dispositivos acima.

Em termos de cores, o Fold 2 estará disponível em preto e bronze, enquanto os compradores mais sofisticados podem optar por uma versão de edição limitada em dedicação ao designer Thom Browne.

