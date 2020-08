Acharam que as novidades do dia na Samsung limitar-se-iam aos smartphones? Pois acharam errado: a gigante sul-coreana apresentou também produtos que poderão incomodar os AirPods, o Apple Watch e o iPad Pro.

Galaxy Buds Live

Para começar, temos esses concorrentes dos AirPods com um formato peculiar: os Galaxy Buds Live parecem dois feijõezinhos, com um design que não é intra-auricular mas, de acordo com a Samsung, torna os fones mais confortáveis para uso prolongado, com um alojamento mais nivelado nos ouvidos.

Por US$170, os fones trazem um diferencial não muito comum nessa faixa de preço: cancelamento ativo de ruído. O recurso, entretanto, funciona de forma diferente aqui: a Samsung afirma que ele foi projetado para eliminar apenas sons constantes, como a turbina de um avião ou o barulho de um trem. O resto do mundo sonoro, incluindo falas e sons de trânsito, não é bloqueado — e, por isso, os Galaxy Buds Live não precisam contar com um modo transparência ou coisa do tipo.

A bateria dos dispositivos dura seis horas (ou oito, com o cancelamento ativo de ruído ligado); são 21 horas totais contando com as recargas do estojo — que, por sua vez, pode ser recarregado via USB-C ou sem fio. Os fones serão vendidos em três cores (preto, branco e bronze) e chegarão ao mercado internacional já amanhã.

Galaxy Watch 3

Enquanto isso, o mundo dos smartwatches tem um novo concorrente: o Galaxy Watch 3, com design circular bem tradicional (feito em parceria com a relojoaria suíça IWC) e algumas melhorias em relação ao antecessor — como um corpo 14% mais fino e 15% mais leve. Os relógios são feitos de aço inoxidável, e a Samsung prometeu para breve uma versão em titânio.

Temos dois modelos, de 41mm e 45mm, com versões equipadas com LTE ou somente Bluetooth. As telas OLED são always-on e os relógios rodam a plataforma Tizen, da Samsung — que até pode se conectar com o iOS, mas há limitações. A moldura circular das telas, como em modelos anteriores, é giratória e permite que você controle os elementos da interface. A bateria, segundo a fabricante, pode durar até dois dias de uso normal.

Temos aqui todos os suspeitos usuais do mundo dos smartwatches, como NFC para pagamentos (pelo Samsung Pay), integração com a Bixby, medidor de batimentos cardíacos, auxiliar de atividade, rastreamento de sono aprimorado e um detector de quedas similar ao do Apple Watch.

Em breve, uma atualização de software adicionará medição do nível de oxigênio no sangue ao dispositivo; na Coreia do Sul, ele traz ainda ferramentas de eletrocardiograma e aferição da pressão arterial — recursos que serão liberados no resto do mundo conforme a aprovação dos órgãos reguladores de cada país.

O Galaxy Watch 3 começará a ser vendido amanhã, em preto, prateado ou bronze. Os preços partem dos US$400 (41mm) ou US$430 (45mm); os modelos com LTE são US$50 mais caros.

Galaxy Tab S7

Por fim, a Sammy lançou seus mais novos concorrentes dos iPads Pro: o Galaxy Tab S7 e o S7+. Três características se destacam nos tablets: telas de 120Hz, opção de conectividade 5G e preço mais baixo que seus competidores da Maçã.

O modelo menor conta com tela LCD de 11 polegadas, enquanto o maior tem um painel AMOLED de 12,4 polegadas. A outra diferença entre ambos está no leitor de digitais, embutido na tela no S7+ e integrado no botão de força no S7 comum.

As demais especificações são semelhantes: temos processadores Snapdragon 865 Plus, até 8GB de RAM, até 256GB de armazenamento, alto-falantes quádruplos e duas câmeras traseiras, uma delas ultra-angular; na frente, a câmera de selfies tem 8MP. A conectividade é USB-C, mas não há saída para fones de ouvido.

A S Pen, versão da Samsung do Apple Pencil, está mais fina e leve, mas com o mesmo nível de precisão; ela se prende à traseira do tablet e assim é recarregada — vale notar que, ao contrário do periférico da Apple, a stylus da Samsung já é incluída na caixa do Galaxy Tab S7. Temos ainda uma capa com teclado e trackpad, vendida separadamente, que ativa o modo DeX (para transformar o tablet num laptop, de certa forma).

O Galaxy Tab S7 será lançado “nos próximos meses”, com preços que partem dos US$650 (S7 comum) ou US$850 (S7+). A Samsung não divulgou os valores das versões com 5G.

