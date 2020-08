App gratuito gera belos (e infinitos) wallpapers para você usar no seu iPhone, iPad ou Mac

Está tendo dificuldades para encontrar belos wallpapers que preencham o plano de fundo dos seus dispositivos? Vale a pena dar uma chance ao The Wallpaper App, aplicativo gratuito da Lumen Digital.

O aplicativo adota uma abordagem matemática para oferecer ao usuário um leque basicamente infinito de wallpapers. A navegação é muito simples: ao abri-lo, você pode navegar por 15 estilos diferentes de artes, podendo salvá-las em seu visual “padrão” — algumas delas são bem parecidas, inclusive, com estilos adotados pela própria Apple em seus wallpapers padrão, como as faixas e as formas montanhas.

A mágica, entretanto, começa aqui: selecionando qualquer um dos estilos, você pode modificar suas cores infinitamente. Os esquemas cromáticos são gerados por código, aleatoriamente, então cada visual é absolutamente único. É possível gerar novas pinturas ou alternar entre modos claro e escuro de cada wallpaper, para salvar versões apropriadas a cada visual do sistema.

Você pode continuar tocando nas setinhas para gerar novas paletas de cores infinitamente até chegar ao visual que você curtir (ou vários); quando gostar de algum, basta salvá-lo em qualquer resolução para aplicá-lo em seus dispositivos, desde o Apple Watch até o Pro Display XDR.

Para quem quer um pouco mais de controle nos visuais, o The Wallpaper App conta com um bônus interessante trazido pelo MacStories: no iPad, você pode abrir um aplicativo de paleta de cores (como o Pastel) em Split View e arrastar uma determinada cor para o wallpaper em questão. O aplicativo aceitará o comando e gerará um visual de acordo com a paleta selecionada.

O The Wallpaper App é um app universal, que funciona em Macs, iPads e iPhones; ele pode ser baixado gratuitamente na App Store. Se você quer dar novos ares ao seu dispositivo, vale muito a pena dar uma olhada. 😉