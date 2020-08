Na terça-feira, após o lançamento dos novos iMacs de 27 polegadas, publicamos aqui no site um extenso artigo detalhando as características do vidro nano-texture — agora opcional nesses iMacs, após sua estreia com o Pro Display XDR.

Um dos pontos que levantamos naquele artigo é que esse vidro especial é, porém, bastante frágil. Quanto lançou o Pro Display XDR, a Apple informou que sua versão nano-texture inclui um paninho especial e que a tela só deve ser limpada com ele, sempre seco.

Pois bem: em um artigo de suporte atualizado de ontem para hoje , a Apple confirmou que o iMac com vidro nano-texture é tão delicado quanto o Pro Display XDR, e que ele obviamente inclui o tal paninho especial para limpeza.

Para remover poeira ou manchas da tela de vidro de nano-textura, use apenas o pano de polimento que acompanha o seu Pro Display XDR ou iMac. Para limpeza pouco frequente de manchas difíceis de remover, você pode umedecer o pano com uma solução de álcool isopropílico (IPA) a 70%.

O paninho, em si, deve ser lavado a mão com detergente neutro e deixado para secar naturalmente ao ar, por pelo menos 24 horas.

Para quem precisar de um paninho extra, a Apple não o vende em suas lojas de forma avulsa, mas ele pode ser solicitado via contato de suporte. De acordo com o MacRumors, o custo é de US$9 nos Estados Unidos.