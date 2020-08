Apple divulga curta-metragem vertical “Filmado com iPhone” por Damien Chazelle

A Apple publicou nesta madrugada, em seu canal do YouTube, um novo curta-metragem “Filmado com iPhone” (“Shot on iPhone”) que é perfeito para ser visto num iPhone, já que é todo vertical.

Publicidade

O filme, com mais de 9 minutos de duração, foi criado por Damien Chazelle, vencedor do Oscar pela direção de “La La Land”.

Uma viagem pela história do cinema é reinventada para a tela vertical em “The Stunt Double” de Damien Chazelle, um curta-metragem Filmado no iPhone 11 Pro. Veja como os gêneros clássicos são transformados, de filmes de ação a filmes mudos, filmes de espionagem a faroestes, reformulando e modernizando a magia do filme que conhecemos e amamos.

Como não poderia faltar, também temos um making of:

Que tal? 😉

Publicidade