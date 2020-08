Apple explica por que Microsoft xCloud e Google Stadia não chegarão ao iOS

Uma das grandes tendências atuais do mundo dos videogames é o streaming de jogos. Duas das maiores empresas do mundo, o Google a Microsoft, estão apostando muitas fichas na novidade — o primeiro com o Stadia, já lançado em fase inicial, e a segunda com o Projeto xCloud, que chegará em setembro próximo.

Só há um problema: nenhum dos dois serviços poderá ser utilizado em iPhones ou iPads — nem eles, nem quaisquer outras plataformas independentes de streaming de jogos pela nuvem.

A notícia não chega a ser uma novidade: em março passado, já tínhamos comentado sobre como as regras da App Store limitariam uma possível presença desses serviços no ecossistema da Maçã. E hoje mais cedo falamos sobre como a Microsoft encerrou os testes do xCloud no iOS, citando as “políticas rígidas” da loja de aplicativos da Apple.

Pois, agora, a Apple explicou com mais clareza a razão das proibições. Em nota ao Business Insider, a Maçã afirmou que as plataformas não serão aceitas no seu cercadinho porque impedem que o time de aprovação da App Store analise cada jogo oferecido. A declaração foi a seguinte:

Nossos consumidores aproveitam aplicativos e jogos excelentes de milhões de desenvolvedores, e os serviços de jogos podem ser lançados na App Store contanto que eles sigam o mesmo conjunto de regras aplicadas a todos os desenvolvedores — incluindo o envio de jogos individualmente para análise e a aparição dos títulos na busca e nas listas. Além da App Store, os desenvolvedores podem escolher chegar aos usuários de iPhones e iPads pela internet, por meio do Safari ou outros navegadores disponíveis na loja.

Ou seja: a limitação da Apple refere-se especificamente a plataformas de streaming de jogos baseadas na nuvem. É por isso que serviços de streaming local, como o Steam Link ou o PS4 Remote Play, são liberados na sua loja; pelo mesmo motivo, uma plataforma como a GameClub (que baixa os jogos dentro do seu próprio aplicativo) também pode ser disponibilizada na App Store.

Portanto, xCloud e Stadia certamente ficarão de fora do iOS se não quiserem mudar a própria natureza do funcionamento das suas plataformas — a não ser que a Apple mude as regras da sua loja, o que parece cada vez mais improvável.

Os motivos, por fim, estão explicados tintim por tintim. Resta, agora, discutir se esses motivos são razoáveis ou se a Apple está (mais uma vez?) aplicando sua mão de ferro para manter competidores fora do seu cercadinho. O que vocês acham?