Apple TV+ divulga novo vídeo apresentando o elenco de “Little Voice”

A gigante de Cupertino publicou, hoje, um novo vídeo no canal do Apple TV+ apresentando o elenco de “Little Voice”, seu drama que conta a história de Bess King (Brittany O’Grady), uma “artista talentosa que luta pelos seus sonhos enquanto lida com rejeições, dramas românticos e familiares”.

Com produção executiva do vencedor do Emmy J.J. Abrams, e da vencedora do Grammy/Emmy Sara Bareilles, “Little Voice” é estrelada por O’Grady, Sean Teale, Colton Ryan, Shalini Bathina, Kevin Valdez, Phillip Johnson Richardson e Chuck Cooper.

Confira o que eles têm a dizer sobre a produção:

Novos episódios da primeira temporada de “Little Voice” são lançados toda sexta-feira no Apple TV+.

“Central Park”

A Maçã também liberou, recentemente, um novo lyric video (com as letras da música) de “Die Trying”, da série de animação musical “Central Park”.

Confira:

Novos episódios de “Central Park” estão disponíveis no Apple TV+.