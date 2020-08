CPU do novo iMac de 27″ é 20% mais rápida que a do modelo anterior

Os novos iMacs foram lançados no começo desta semana e, mais do que depressa, os testes com as máquinas já começaram.

Como de costume, uma das primeiras informações que pipocam a cada nova geração de Macs são os testes de velocidade — e não foi diferente agora.

CPU

O blog japonês Macotakara foi um daqueles dos que compartilharam esses testes. Os benchmarks divulgados por eles referem-se ao novo iMac 5K de 27 polegadas com processador Intel Core i5 (10ª geração) de 3,1GHz e gráficos Radeon Pro 5300 — versão de entrada desse modelo.

De acordo com os benchmarks, o modelo possui pontuações multi-core de 5.688 e single-core de 1.090 — cerca de 20% melhores que as do iMac de 27 polegadas (versão de entrada, com chip i5)‌ de 2019. Os resultados também podem ser vistos na base do Geekbench.

Embora o modelo deste ano‌ tenha um processador de 3,1GHz, ele parece ter um desempenho melhor do que um equivalente de 3,7GHz de 2019. Isso provavelmente se deve aos novos processadores da Intel de 10ª geração, os quais a Apple afirma oferecer um desempenho de CPU até 65% melhor.

Já Marques Brownlee (MKBHD) e o pessoal da Six Colors botaram as mãos no modelo mais parrudo do novo iMac de 27″ — com processador Intel Core i9 (10ª geração) de 10 núcleos e 3,6GHz. Há, ainda, uma página do Geekbench com benchmarks do modelo topo-de-linha com as configurações padrões, ou seja, processador Intel Core i7 (10ª geração) de 8 núcleos e 3,8GHz.

Embora os resultados single-core não tenham surpreendido, as pontuações multi-core foram significativamente maiores nos dois primeiros casos.

Com pontuações médias de 1.141 no teste single-core e de 9.438 na análise multi-core, é possível notar que a performance do novo iMac com chip de 10 núcleos é superior até mesmo à do iMac Pro.

GPU

No que diz respeito ao desempenho gráfico, a GPU Radeon Pro 5300 do modelo base do iMac de 27″ foi cerca de 36% mais rápida que a Radeon Pro 570X do modelo 2019 nos testes Metal, e 43% mais rápida no OpenCL.

No entanto, a Radeon Pro 5300 não supera o desempenho do ‌iMac‌ de 2019 com gráficos AMD Radeon Pro Vega 48 — a Apple, entretanto, afirma que a performance gráfica da nova geração é até 55% melhor que a anterior.

Enquanto um iMac com Apple Silicon não chega, é o que temos. O que acharam?

