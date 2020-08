Google Documentos, Planilhas, Apresentações e Gmail ganharão novos recursos no iOS

O Google anunciou ontem várias melhorias para alguns de seus apps da G Suite (Gmail, Documentos, Planilhas e Apresentações) no iOS, algumas delas já disponíveis e outras que chegarão em breve ao sistema da Maçã.

Publicidade

O Google afirma que está melhorando a interface desses apps para incluir comentários e atividades. Além disso, todos eles ganharão suporte ao Modo Escuro do iOS em breve, segundo a empresa.

Gmail

Primeiro, o Google concluiu a implantação do recurso AMP no Gmail para iOS. A empresa diz que a novidade “traz a riqueza e a interatividade” para dispositivos móveis e possibilita maior interação com os apps de criação de documentos, planilhas e slides.

Ademais, em vez de receber notificações avulsas quando alguém é mencionado em um documento compartilhado, agora há uma nova sequência de comentários no Gmail, a qual pode ser visualizada e respondida diretamente do app a partir das sugestões de resposta.

Publicidade

Documentos

Após o lançamento no Gmail, o Google implantou o recurso Smart Compose no web app Documentos que contribui para escrever mais rapidamente e reduz a chance de erros ortográficos e gramaticais. Agora, a empresa está levando os benefícios da ferramenta para dispositivos móveis.

O Smart Compose será lançado para iOS nas próximas semanas.

Planilhas

Os recursos de edição do Office foram lançados para web apps no ano passado, os quais facilitam a edição e a colaboração em arquivos do Documentos, Planilhas e Apresentações. Além de outros recursos, essas ferramentas de edição também serão lançadas no iOS “ainda este ano”, segundo o Google.

Publicidade

Apresentações

De acordo com o Google, uma nova experiência de visualização está chegando para o Apresentações, incluindo um fluxo de slides com rolagem vertical trazendo novos gestos. O Google diz que essa nova interface ajuda a revisar os slides mais rapidamente, além de facilitar a edição e a apresentação do conteúdo.

Esse novidade será lançada no iOS “nos próximos meses”.

via TechCrunch

Publicidade