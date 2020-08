Opções de baterias externas para seu iPhone (ou outros dispositivos móveis) existem aos borbotões em dezenas de fabricantes, mas a mais nova criação da Anker é potencialmente uma das primeiras focadas nos gamers de smartphone. Refiro-me ao PowerCore Play 6700, visto acima.

O powerbank tem um design especial que carrega o smartphone ao mesmo tempo que o prende num grip ergonômico semelhante a um joystick de videogame — você pode ajustar a parte extensível do dispositivo para acomodar aparelhos de diversos tamanhos, do iPhone 11 Pro ao 11 Pro Max (infelizmente, o powerbank é grande demais para prender o iPhone SE ou outros smartphones menores).

E não é só isso: o acessório conta ainda com uma ventoinha que resfria seu smartphone durante a jogatina — algo muito importante em tempos de processadores superpoderosos (e muito quentes), especialmente se ele está sendo recarregado durante a sessão. Para quem prefere jogar com joysticks externos, sem fio, o powerbank conta ainda com um apoio para manter o smartphone em pé numa mesa.

Em termos de bateria, o dispositivo da Anker conta com uma célula de 6.700mAh, suficiente para carregar um iPhone 11 quase duas vezes do 0% ao 100%. Ele uma porta USB-A e uma USB-C, capazes de recarregar dispositivos a até 12W ou 15W, respectivamente. Infelizmente ficou de fora o recurso de carregamento sem fio.

O Anker PowerCore Play 6700 já está disponível na Amazon dos EUA por US$35. Muito boa ideia, não?

