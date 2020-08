OWC lança kit de rodinhas para o Mac Pro que custa menos de 1/3 que o da Apple

O novo Mac Pro já é caro, mas existem algumas opções de personalização que o tornam ainda mais dispendioso. Mais precisamente, é possível adquirir, de forma avulsa, o kit de rodízios (rodas) da máquina por US$700 — ou R$7.000 no Brasil.

Contudo, caso alguém não queria gastar isso “só” com rodinhas, a Other World Computing (OWC) lançou um novo kit que cai bem no bolso — e no Mac Pro.

O kit de rodízios Rover Pro pode ser instalado em menos de dois minutos e não requer ferramentas especiais. Basta fixar a parte superior nos apoios do Mac Pro e encaixar a parte inferior. Semelhantemente, a remoção das rodas também é feita em pouco tempo.

Assim como a opção da Apple, as rodinhas da OWC possuem articulação de 360º e acabamento em borracha macia que não deixa marcas no piso, além de rolamento de baixa fricção e corpo em aço inoxidável polido, como o próprio Mac Pro.

O kit Rover Pro está disponível na pré-venda por US$200 — menos de um terço que o kit da Apple —, com entrega prevista para algum momento em setembro. Ao fim dessa oferta, o preço aumentará para US$250 (ainda assim, bem mais barato que a opção da Maçã).

Vale conferir, ainda, a comparação que fizemos ontem do custo do upgrade de RAM para iMacs pela Apple e as opções oferecidas pela OWC — as quais, assim como as rodinhas, são infinitamente mais em conta.

