Projeto usa scanner LiDAR do iPad Pro para ajudar pessoas com deficiência visual

Já falamos bastante sobre o scanner LiDAR dos novos iPads Pro e demos algumas demonstrações do que ele pode fazer, mas provavelmente nenhum projeto utilizando o sensor é tão interessante quanto esse, criado por Shane Wighton e compartilhado em seu canal do YouTube, o Stuff Made Here.

Basicamente falando, Wighton usou o scanner LiDAR do iPad para criar um dispositivo que “enxerga” os arredores do usuário e oferece retorno tátil de obstáculos por meio de um acessório preso ao tablet. Com isso, pessoas com deficiências visuais poderiam potencialmente utilizar a invenção para se locomover com mais segurança por ambientes internos e espaços externos.

O acessório, acoplado à case do iPad Pro, tem um motor que projeta e retrai múltiplos pinos de metal de acordo com os comandos do software; a pessoa segurando o dispositivo sente esses pinos na mão quando se aproxima de um obstáculo e é orientada para seguir um novo caminho antes que tropece ou bata na barreira. O acessório não chega a ter a precisão de um dispositivo de braile, mas segundo Wighton, poderia ser adaptado para tal propósito.

Obviamente, a coisa toda ainda está num estado bastante rudimentar, mas a ideia mostra um potencial imenso para aplicações mais profundas e mais amigáveis ao usuário final. Pense, por exemplo, em um futuro “Apple Glass” com scanner LiDAR que informa o usuário via áudio sobre possíveis obstáculos em seu caminho — seria uma revolução e tanto para pessoas com deficiência visual.

Muito legal, não?

