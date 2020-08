Promoções do dia na App Store: xPlan, MusicPics, Shock Clock Arcade e mais!

Confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store desta quinta-feira!

Gerenciamento de projetos pode ser um grande desafio, e nosso destaque do dia é voltado para isso: o xPlan, criado pelo pessoal da adnX.



Nota na App Store

Minha nota

Sempre é necessário alguém para gerenciar um projeto, por menor que ele seja. Se o gerenciamento não for feito de forma correta, é comum que ocorra falta de recursos, não cumprimento de prazos/metas, entre outros problemas que podem inviabilizar o trabalho como um todo.

Seus projetos podem ser sincronizados via iCloud com as versões para iPhone e Mac! Que tal? Aproveite o desconto! 😊

· • ·

Abaixo outros aplicativos e jogos para iOS/iPadOS que, juntos, somam quase R$113 de desconto:

Reprodução de fotos.

Pule de relógio para relógio.

Faça uma pergunta.

Guia de nós.

Gerenciamento de haras.

Aplicativo educacional.

Jogo de ação.

· • ·

Aproveitem as ofertas e até amanhã. Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr!

Se puder, fique em casa. Respeite o distanciamento social e use máscara. 😷