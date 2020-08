SSD do novo iMac é soldado à placa; iFixit aumenta pontuação de reparabilidade do modelo de 2019

Aparentemente, a Apple aproveitou a primeira oportunidade para dificultar a vida de donos dos novos iMacs de 27 polegadas e, agora, o SSD do desktop vem soldado à placa da máquina, impossibilitando sua atualização após a compra. As informações são do portal alemão iFun.de.

De acordo com eles, a informação está numa documentação interna, a qual confirma a alteração. É importante notar que, na geração anterior do iMac de 27″, era possível personalizá-los com um SSD, o qual não era soldado — ou seja, era possível substituí-lo por uma opção com capacidade e/ou mais rápida.

De acordo com informações técnicas publicadas internamente, os SSDs integrados pela Apple não são conectados, portanto, os módulos de memória não são intercambiáveis, como era o caso do Fusion Drive. Em vez disso, os chips de memória individuais são soldados na placa principal, semelhante à maneira como a Apple faz nos MacBooks há vários anos. Como consequência, a configuração básica da memória é fixa e não pode ser alterada ou atualizada posteriormente.

Essa, claro, é uma notícia decepcionante — afinal, um desktop como iMac deveria (eu acho) ter essa flexibilidade de upgrade. No entanto, ainda não está claro se seria possível expandir o armazenamento usando um segundo módulo de SSD, mas certamente vamos saber mais sobre isso em breve.

Por outro lado, a RAM do novo iMac de 27″ ainda pode ser atualizada — e você pode economizar uma boa grana se optar por opções de terceiros.

Microfone

Novas informações sobre o conjunto de microfones do ‌novo iMac‌ de 27″ também surgiram hoje. Aparentemente, a máquina conta apresenta dois microfones instalados na área inferior do chassi, atrás da tela — diferentemente do microfone único nos modelos anteriores.

Segundo o MacRumors, isso permite que o novo ‌iMac forneça o que a Apple chama de “áudio com qualidade de estúdio”.

Reparabilidade do modelo de 2019

Por falar em iMacs, a iFixit fez algo incomum: eles aumentaram a nota de reparabilidade do iMacs de 21,5″, lançados em março de 2019, pelo simples fato de a Apple ter disponibilizado o guia de reparos dessa máquina (e da versão de 27″) online.

De fato, os guias foram publicados logo após o lançamento desses desktops no ano passado, mas muitas dúvidas circulavam em torno dos documentos. Após diversas idas e vindas envolvendo o movimento Direto ao Reparo (Right to Repair), do qual a iFixit faz coro, agora a firma reconheceu que os documentos “não foram um erro da Apple”.

A abordagem da Apple de orientar um recém-chegado em um reparo é surpreendentemente semelhante à nossa. A iFixit tem um guia aberto sobre como abordamos a redação técnica. Nós nos esforçamos para usar linguagem simples, evitar jargões desnecessários e ser excepcionalmente claros. A iFixit desenvolveu essa abordagem para escrever sobre tecnologia, porque a maioria dos manuais que vimos são, em uma palavra, ruins. Mas os guias da Apple — para o iMac de 2019 e outros que vimos — foram escritos por alguém que sabia o que estava fazendo.

Por esse simples fato, agora o iMac 4K de 21,5″ possui uma nota de reparabilidade 4 (de 10), com um novo tópico favorável apontando que a Apple “disponibiliza seu manual de serviço completo gratuitamente ao público”.

Então tá, né?

