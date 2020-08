Vídeo: dicas do Terminal relacionadas ao Finder do macOS (arquivos e pastas)

Há alguns meses, publicamos em nosso canal do YouTube um vídeo com dicas diversas do Terminal focadas no Dock. E vocês pediram mais. 😊

No vídeo de hoje, lhes trazemos algumas dicas relacionadas ao Finder, para você manipular arquivos e pastas pela linha de comando — com dois bônus bacanas no final.

Os comandos que mostramos no vídeo são todos bem simples, com exceção de um para ativar a visualização de itens invisíveis pelo Finder. Aqui está, portanto:

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool TRUE

Se curtirem o vídeo, não esqueçam de deixar um joinha lá no YouTube! 😉