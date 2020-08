xCloud: serviço de streaming de jogos da Microsoft não chegará ao iOS, ao menos por enquanto

Se você estava ansioso pelo lançamento do xCloud, serviço de streaming de jogos da Microsoft, trago-lhes uma notícia não animadora: infelizmente, a empresa anunciou nesta semana que está encerrando os testes da plataforma no iOS devido “às políticas rígidas da App Store”. As informações são do The Verge.

De certa forma, a situação escalou-se de um jeito que realmente se tornou impraticável para a Microsoft insistir no iOS: em março passado, em meio às controvérsias envolvendo a App Store, uma das políticas da loja de apps sobre a presença de plataforma de jogos veio à tona — a qual basicamente impedia a distribuição de serviços como o xCloud.

Na mesma época, a Microsoft iniciou os testes do serviço no iOS, porém, devido às diversas restrições do TestFlight, plataforma de teste de apps da Apple, a Microsoft limitou o número de jogos do xCloud a apenas um título: “Halo: The Master Chief Collection”. Além disso, a gigante de Redmond precisou restringir o número de testadores do serviço, culminando na recente decisão que levou ao fim dos testes no iOS.

Nosso período de testes do xCloud no TestFlight terminou e estamos focados em oferecer jogos em nuvem como parte do Xbox Game Pass Ultimate para clientes Android a partir de 15 de setembro.

Infelizmente, é improvável que a Apple aprove o xCloud na App Store, pois a empresa já impediu que outros aplicativos similares fossem lançados para iOS. Na semana passada, o CEO da Epic Games, Tim Sweeney, criticou a empresa por práticas anticompetitivas depois de a Maçã ter rejeitado seu app.

Fato é que tudo isso começa a levantar suspeitas para o lado da Apple, afinal, ela criou uma regra que proíbe apps de streaming de jogos na App Store na mesma época em que bolava a criação do Apple Arcade, sua própria plataforma do estilo, como analisado pelo desenvolvedor/blogueiro Benjamin Mayo.

Que usuários do Android façam bom proveito da plataforma…