Analista aponta problema na fabricação de componente dos novos iPhones

A Genius Electronic Optical, uma das fornecedoras de lentes da Apple para a câmera do próximo modelo de entrada dos “iPhones 12”, está enfrentando problemas na produção de peças, de acordo com uma nova nota publicada pelo analista Ming-Chi Kuo vista pelo MacRumors.

Publicidade

Segundo Kuo, porém, é improvável que os problemas impactem o cronograma de lançamento da Apple — presumindo que a outra fornecedora da companhia, a Largan, possa compensar o atraso da Genius.

Mais precisamente, o analista da TF Internacional Securities aponta que a fornecedora encontrou “revestimentos rachados” nas lentes grande-angular destinadas aos modelos de 5,4″ e 6,1″ dos novos iPhones; o problema apareceu durante os testes de alta temperatura/umidade (HTHH) e resultará em atrasos na capacidade da Genius de fornecer componentes para os dispositivos.

O analista não forneceu uma estimativa de quanto tempo poderá levar para a fabricante corrigir seus problemas, mas estimou que a produção da lente grande-angular e a montagem final dos modelos de iPhones supracitados ocorrerá entre meados de agosto e o começo de outubro. Vale notar que a Apple já apontou para o atraso do lançamento dos novos dispositivos “em algumas semanas”.

Publicidade

Kuo diz que, mesmo que a Genius resolva seus problemas com as lentes, a empresa provavelmente precisará reduzir seus preços em cerca de 30%, como um incentivo para tentar recuperar as vendas que perderá para Largan — e tentar recuperar a confiança da Apple também, é claro.