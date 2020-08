Apple e T-Mobile distribuirão 1 milhão de iPads com desconto nos EUA

A Apple e a operadora americana T-Mobile fornecerão aos alunos mais carentes do estado da Califórnia cerca de 1 milhão de iPads com condições especiais, de acordo com um comunicado do Departamento de Educação da Califórnia (CDE). As empresas esperam atender à demanda até o final de 2020.

Segundo o CDE, até 97% dos 6,2 milhões de estudantes da Califórnia tiveram que retomar seu ano escolar remotamente devido à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19); desde então, o departamento trabalhou com vários grupos e organizações para “remover barreiras desiguais ao acesso dos estudantes”.

Tony Thurmond, Superintendente Estadual de Educação Pública, elogiou a iniciativa em parceria com a Apple e a T-Mobile:

Com as escolas trabalhando 24 horas por dia para preparar alunos e famílias para o aprendizado virtual, quero elogiar a Apple e a T-Mobile por avançarem de maneira monumental para apoiar os alunos mais carentes da Califórnia.

Além disso, a equipe de aprendizado profissional da Apple apoiará os professores com sessões virtuais de treinamento semanais, oferecendo estratégias criativas para ensinar remotamente, sem nenhum custo adicional.

A vice-presidente de mercados, aplicativos e serviços da Apple, Susan Prescott, também comentou a ação:

Na Apple, acreditamos que a tecnologia tem o poder de transformar a experiência de aprendizado de estudantes de todos os níveis. Estamos orgulhosos de o Estado da Califórnia ter escolhido o iPad para facilitar o aprendizado remoto e, durante esses tempos difíceis, esperamos trabalhar com administradores e distritos escolares de todo o estado para ajudar a tornar o aprendizado mais acessível para seus alunos.

Além de programas sociais, o governo da Califórnia injetou US$5,3 bilhões no orçamento do estado para as escolas apoiarem o ensino à distância, montante que pode ser usado imediatamente na compra de dispositivos.

