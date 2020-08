Fazer backup é parte da vida digital de qualquer usuário minimamente preocupado com seus dados.

Nós reforçamos a importância da prática em todos os posts relacionados ao tema e já demos várias dicas de como simplificar sua vida nesse sentido, mas tem tempo que não publicamos um guia claro e simples sobre como fazer backup do seu iPhone e iPad para quem nem sequer sabe por onde começar — embora já tenhamos feito um vídeo sobre isso.

Pois é exatamente para isso que estamos aqui hoje: mostrar as formas que você tem de salvar os dados do seu dispositivo iOS — e, com isso, dormir sem preocupações de acordar seu aparelho e sem os seus dados. Ninguém quer passar por esse tipo de pesadelo, não é verdade?

Opção 1: iCloud

A opção mais simples e “transparente” para fazer backup dos seus dispositivos é pelo iCloud. Seguindo por esse caminho, seus dados ficam salvos na nuvem, prontos para serem resgatados caso você troque de aparelho ou queira/precise fazer uma restauração no seu dispositivo atual. Tudo é sincronizado silenciosamente, em plano de fundo, a todo momento — uma vez ativada a opção, você basicamente não precisa se preocupar com isso.

A principal desvantagem de fazer backup pelo iCloud é que você provavelmente precisará pagar por isso: o plano de nuvem gratuito da Apple inclui apenas 5GB de armazenamento, muito menos do que a capacidade dos iPhones e iPads mais baratos vendidos atualmente (e olha que você ainda precisará dividir esse espaço com suas fotos, documentos, email e outros elementos).

Ao menos, os planos pagos do iCloud não chegam a ser proibitivos: você pode adquirir 50GB por R$3,50 mensais, 200GB por R$11 mensais ou 2TB por R$35 mensais. Ainda assim, é um fator a se levar em consideração.

Outro ponto a se pensar antes de optar pelo backup no iCloud é que, por ser um processo totalmente feito via internet, ele não é tão rápido quanto uma solução de backup local. Além disso, o backup no iCloud não é indicado se você passar a maior parte do tempo com seu dispositivo conectado à internet móvel, já que o processo só ocorre via Wi-Fi.

Dito isso, para ativar o backup do iCloud no seu dispositivo, basta seguir os seguintes passos:

Conecte seu iPhone ou iPad a uma rede Wi-Fi. Abra os Ajustes e toque em [Seu Nome], no topo da tela. Em seguida, toque em “iCloud”. Ative a opção “Backup do iCloud” e toque na opção “Fazer Backup Agora”. Lembre-se de permanecer no Wi-Fi até o fim do processo — o progresso pode ser conferido nessa própria tela.

Uma vez ativado o “Backup do iCloud”, seu aparelho terá os dados sincronizados com a nuvem diariamente — certifique-se, apenas, de que ele passe algumas horas por dia com a tela bloqueada, conectado à energia e a uma rede Wi-Fi (quando você está dormindo, por exemplo). Lembrando que, se você não tiver espaço suficiente no iCloud, o backup será feito parcialmente ou não será feito.

Os backups via iCloud sempre são criptografados.

Opção 2: Mac ou PC

A segunda opção é fazer backup no seu computador, seja ele um Mac ou PC rodando Windows. A vantagem imediata desse método é que ele é muito mais rápido: basta plugar seu iPhone ou iPad à máquina e seus dados serão salvos via cabo, o que geralmente não leva mais do que alguns minutos.

Em termos de armazenamento, é necessário avaliar como está o espaço disponível no seu computador: se você tem um latifúndio de vários gigabytes (ou mesmo terabytes) disponível, o backup do iPhone/iPad não fará cócegas na sua máquina. Por outro lado, se você tem um computador com armazenamento mais frugal, é possível que o backup local ocupe alguns GB preciosos — neste caso, é mais jogo optar pelo backup no iCloud.

O backup via computador também tem a inconveniência de que você precisa se lembrar de plugar seu dispositivo móvel ao computador periodicamente (diariamente, de preferência) para realizar o processo. Pior ainda: se você for fazê-lo num PC (ou num Mac rodando o macOS Mojave ou anterior), terá de viver o pesadelo que é abrir o iTunes.

Se você optar por fazer seus backups no seu computador, siga os passos a seguir:

Conecte o dispositivo ao seu computador. Abra o Finder (se a máquina for um Mac rodando o macOS Catalina ou superior) ou o iTunes (se for um PC ou um Mac rodando o macOS Mojave ou inferior). Siga as etapas na tela caso apareça uma caixa de texto perguntando se você deseja confiar naquele computador. Na barra lateral do Finder ou do iTunes, clique no seu dispositivo móvel. Localize a seção “Backups”, logo na primeira aba “Geral”. Opcionalmente, se quiser proteger o seu backup, ative a opção “Criptografar backup local”; neste caso, você criará uma senha para restaurar o backup posteriormente — anote-a em algum lugar para não se esquecer dela. Vale notar que os dados de Saúde e Atividade do dispositivo ou do Apple Watch só serão incluídos no backup se essa opção estiver ativa. Em seguida, clique em “Fazer Backup Agora”. Aguarde a conclusão do processo para desconectar seu dispositivo do computador.

Pronto! Seus dados já estarão devidamente salvos no Mac ou PC. Lembrando que, caso seu computador esteja ficando cheio, você pode seguir esse tutorial da Apple para localizar e apagar backups desnecessários.

Opção 3: ambos!

Se você quer cobrir todas as frentes e não arriscar perda de dados de forma nenhuma, nada impede que você siga os dois caminhos acima e salve seus backups no iCloud e no computador — as opções não são excludentes.

De qualquer forma, fazer os backups lhe dará paz de espírito por saber que, ao restaurar seu dispositivo ou adquirir um novo, bastará selecionar a opção apropriada ao ligá-lo — a Apple oferece a opção de você restaurar seus dados a partir de um backup do iCloud ou de um computador. Depois de alguns segundos, todos os seus dados, arquivos, documentos, apps, preferências e organizações de tela estarão magicamente restaurados.

Muito simples, não? 😊