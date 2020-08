O rede social de Mark Zuckerberg acaba de lançar sua nova plataforma Facebook Gaming no iOS, após meses de brigas com a Apple, mas há um (grande) porém: o aplicativo não contém nenhum jogo.

De acordo com a COO do Facebook, Sheryl Sandberg, a rede social precisou “remover totalmente a funcionalidade de jogos do app para obter a aprovação da Apple”.

Com isso, usuários do iOS têm uma experiência consideravelmente inferior à do Android, onde o serviço já está disponível, sem restrições, desde abril. O app serve principalmente para transmissão de jogos ao vivo, sendo um grande concorrente do serviço de streaming Twitch — ele, porém, permite que usuários joguem títulos casuais como Words with Friends e Uno.

Um porta-voz do Facebook disse ao Business Insider que o app foi rejeitado na App Store cerca de seis vezes desde abril e que a empresa tentou recorrer da decisão — alegando que o principal objetivo do Facebook Gaming é transmitir em vez de distribuir jogos —, em vão.

Tudo isso, é claro, não agradou nem um pouco o Facebook. A rede social fez coro com a Microsoft que, ontem, anunciou o fim dos testes do xCloud, seu serviço de streaming de jogos, no iOS — rendendo uma polêmica daquelas para o lado da Maçã.

Isso é uma dor compartilhada em toda a indústria de jogos, uma que prejudica jogadores e desenvolvedores, além de inibir a inovação para outros tipos de formatos, como jogos na nuvem. E, embora seja desanimador entregar apenas parte da experiência do aplicativo Facebook Gaming no iOS, nosso criadores de jogos pediram por isso há muito tempo. Agradecemos a eles por esperarem tanto.

Essa também não é a primeira vez que o Facebook enfrenta problemas na App Store. Mesmo no aplicativo principal do Facebook e no Messenger, a empresa foi forçada a enterrar os jogos rápidos (Instant Games) por anos no iOS.

A Apple não respondeu aos comentários do Facebook, mas certamente a gigante de Cupertino não está nem um pouco contente com timing de todos esses problemas envolvendo sua loja de apps. Será que ela dará o braço a torcer?

via The Verge