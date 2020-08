Game of Thrones: Tale of Crows chega ao Apple Arcade com belos visuais e narrativa elaborada

Sextou novamente no Apple Arcade! Hoje, com um (relativamente raro) conteúdo licenciado na plataforma: o jogo Game of Thrones: Tale of Crows, da desenvolvedora Devolver — e, obviamente, baseado na série arrasa-quarteirões da HBO.

Tale of Crows é basicamente um idle game, ou seja, um jogo narrativo em que o usuário realiza poucas e repetitivas ações, sem passar por grandes desafios. A ideia aqui, na verdade, é fazer com o que o jogador mergulhe numa história: a história de como a Patrulha da Noite foi formada milhares de anos antes dos eventos da série para proteger a fronteira de Westeros.

O visual do jogo é belíssimo, com mapas elaborados e uma animação inspirada no desenho à mão livre. Apesar de ser focado na narrativa, o título também oferece coisas para você fazer: é possível administrar missões, montar jornadas, escolher os rumos da história e alterar os destinos dos personagens de acordo com suas decisões.

Vale notar que o tempo do jogo continua passando mesmo durante a sua ausência, então você pode ativar as notificações para que saiba exatamente quando algo de importante estiver acontecendo em Westeros.

Game of Thrones: Tale of Crows pode não apelar para o coração de todo mundo, mas se você é fã da série ou simplesmente gosta de mergulhar numa boa narrativa, vale dar uma chance. O jogo conta com versões para Mac, iPhone, iPad e Apple TV e já está disponível no Apple Arcade — que, como vocês já sabem, custa R$10 mensais e traz mais de 100 títulos livres para jogar, sem anúncios e sem compras internas.