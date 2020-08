GameTrack é um app para gerenciar jogos, conhecer novos títulos e muito mais!

O mercado de videogames (seja em qualquer plataforma) cresce a passos largos e é responsável por uma das maiores fontes de receita das lojas de aplicativos, mostrando o poder que os jogos têm.

Contudo, não estamos falando de algumas dezenas ou centenas de opções: existem milhares de títulos disponíveis atualmente, muitos dos quais não são necessariamente adquiridos para serem jogados (graças aos serviços de streaming de jogos). Justamente por isso, é fácil se perder em meio a tantas opções.

Para manter o controle e acompanhar seus jogos, o app GameTrack é a pedida ideal. Com uma interface simples e objetiva, é possível registrar todos os games que você já testou/completou e, ainda, conhecer novos títulos.

O app, que ganhou uma repaginada completa na sua última atualização, é divido em quatro grandes seções: Listas, Explorar, Atividade e Estatísticas. Já o seu catálogo do app pode ser dividido em “Jogando Agora”, “Jogar a Seguir”, “Arquivado”, “Concluído” e “Abandonado”.

Listas : suas listas para gerenciar jogos por gênero, franquia ou sistema.

: suas listas para gerenciar jogos por gênero, franquia ou sistema. Explorar : navegue e conheça os títulos da Internet Games Database, ou IGDB.

: navegue e conheça os títulos da Internet Games Database, ou IGDB. Atividade : registro dos jogos que vocês adicionou, listas criadas e atividade de seguidores.

: registro dos jogos que vocês adicionou, listas criadas e atividade de seguidores. Estatísticas: acesso às configurações da conta e visualização de dados estatísticos sobre jogos adicionados — compatível com contas PlayStation, Xbox e Steam para rastrear informações dessas plataformas.

O funcionamento do GameTrack é comparável ao do TV Time, cuja função principal é lhe ajudar a gerenciar suas séries e filmes — nós, inclusive, já publicamos um vídeo sobre o app, confira! 😉

Diversas funções estão disponíveis gratuitamente no app, contudo, se você quiser aproveitar ao máximo as possibilidades com o GameTrack (como personalizar ícones, criar quantas listas quiser e receber alertas de lançamentos) é necessário assiná-lo por R$4,50/mês ou R$34/ano.

Alguém aí já testou ou pretender testar o app?

via MacStories