Google lança API para reconhecimento de escrita à mão no iOS e no Android

Uma das boas novidades do iPadOS 14 é o recurso Scribble, que permite aos usuários escrever à mão com o Apple Pencil em campos de texto tradicionais (como uma barra de busca, por exemplo) e ter sua escrita devidamente reconhecida e transformada em texto. Pois agora, quem está pensando numa solução parecida é o Google.

A gigante de Mountain View lançou ontem a API Digital Ink Recognition (reconhecimento de tinta digital). A tecnologia, disponível no iOS e no Android, permite que desenvolvedores incorporem em seus aplicativos o reconhecimento de texto em campos dinâmicos, exatamente como o recurso Scribble do iPadOS 14.

O anúncio faz parte de uma série de novidades anunciadas pelo Google ao longo do último mês, todas relacionadas ao ML Kit (o SDK de aprendizado de máquina da empresa). A nova API funciona com base na mesma tecnologia do Quick Draw e do AutoDraw, recursos que identificam formas e rabiscos para transformá-los em figuras “reais” — por exemplo, se você desenhar um quadrado, ele é transformado num quadrado perfeito; se você rabiscar uma fatia de pizza, ela será aperfeiçoada.

Assim como essas tecnologias, o reconhecimento de escrita à mão funciona de forma totalmente offline, dependendo apenas do processamento do dispositivo. Ele permitirá, inclusive, que usuários escrevam caracteres que não estão presentes em seus teclados padrão, como o alfabeto cirílico ou os ideogramas kanji. É possível, ainda, desenhar emojis e outras formas básicas nos campos de texto.

A documentação da nova API já está disponível, e o Google colocou no GitHub dois apps de demonstração para exibir a nova tecnologia rodando no iOS e no Android. Segundo a empresa, milhares de aplicativos nos dois sistemas já utilizam os recursos do ML Kit, então é provável que vejamos essas novidades chegarem a apps que usamos diariamente muito em breve. Muito bom, não?

via VentureBeat