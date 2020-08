Microsoft faz dura crítica à política da App Store que barrou o xCloud

E, sem muito esforço, a Apple está no meio de mais uma grande polêmica envolvendo as políticas da App Store.

Ontem, noticiamos que a Microsoft abortou os testes do xCloud para iOS e decidiu não mais lançá-lo para iPhones e iPads. A plataforma de streaming de jogos chegará apenas para Android, no dia 15 de setembro.

Mais tarde, um porta-voz da Apple explicou em declaração que essa impossibilidade deve-se ao fato de que o time de aprovação de apps da companhia não teria como avaliar os jogos distribuídos por meio da plataforma da Microsoft.

Agora, foi a vez da Microsoft de vir a público. E ela fez uma dura crítica à Apple:

Nosso período de testes para o aplicativo de visualização Project xCloud para iOS expirou. Infelizmente, não temos um caminho para levar nossa visão de jogos em nuvem com o Xbox Game Pass Ultimate para jogadores no iOS por meio da App Store. A Apple é a única plataforma de uso geral que impede os consumidores de jogos em nuvem e serviços de assinatura de jogos como o Xbox Game Pass. E trata consistentemente os aplicativos de jogos de maneira diferente, aplicando regras mais brandas a aplicativos que não são de jogos, mesmo quando eles incluem conteúdo interativo. Todos os jogos disponíveis no catálogo Xbox Game Pass são classificados por conteúdo por organismos independentes de classificação do setor, como o ESRB e equivalentes regionais. Estamos empenhados em encontrar um caminho para trazer os jogos em nuvem com o Xbox Game Pass Ultimate para a plataforma iOS. Acreditamos que os clientes devem estar no centro da experiência de jogo e os jogadores nos dizem que desejam jogar, se conectar e compartilhar em qualquer lugar, não importa onde estejam. Nós concordamos.