Novidades do Zoom: novos filtros, ajustes de vídeo, transferências de chamadas e mais!

O Zoom lançou novos recursos projetados para injetar um pouco de diversão na experiência (por vezes monótona) das reuniões virtuais.

Publicidade

Filtros, reações, recursos aprimorados de iluminação e redução de ruído aprimorada são algumas das adições mais recentes à plataforma, que tenta manter as coisas novas enquanto as interações presenciais ainda não são recomendadas.

Filtros

Inspirado nos filtros do Instagram e do Snapchat, o Zoom lançou novos filtros em adição aos efeitos de fundo. Com eles, é possível usar tapa-olhos, óculos espaciais e até colocar focinhos de animais.

Também é possível usar filtros de cores e transformar seu vídeo em uma foto em preto e branco, por exemplo.

Publicidade





Ajustes de imagem

Tão simples quanto adicionar um filtro é ajustar/retocar as características do vídeo para que você fique mais “apresentável” na tela. É possível alterar o brilho e a quantidade de suavização da pele, entre diversos outros ajustes.

Redução do ruído de fundo

Cachorros latindo, ventilador zumbindo ou crianças brincando na hora da reunião? Isso não é mais um problema com as melhorias da ferramenta de redução de ruído de fundo do Zoom.

O recurso de alta supressão oferece áudio sem distrações para reuniões e apresentações importantes, cuja intensidade pode ser ajustada diretamente no app.

Publicidade

Apresentações

Faça apresentações incríveis sem tirar o foco de você com o novo recurso de fundo virtual. Com ele, seu vídeo será sobreposto nos slides e você pode movê-lo para qualquer parte da tela e até mesmo redimensioná-lo para não atrapalhar a apresentação.

Notificações

Veja quem está na sala de espera por meio de um popup que aparece fora do painel Participantes, para saber quando alguém está esperando para participar — mesmo com o compartilhamento de tela ativo ou se a janela estiver minimizada.

Integração com produtos Microsoft

Agora é possível compartilhar imagens e arquivos do Microsoft SharePoint. Além disso, a sincronização do Zoom com o Microsoft Outlook mostra para seus contatos quando você está disponível ou em uma reunião.

Publicidade

Transferência de chamadas

Transfira uma chamada de telefone do Zoom para qualquer videoconferência (até mesmo de outra pessoa!) digitando a URL/o ID da reunião ou compartilhando-a com outros participantes. Semelhantemente, é possível transferir uma chamada telefônica para uma sala do Zoom.

· • ·

É possível conferir todas as novidades/correções das atualizações mais recentes do Zoom aqui.