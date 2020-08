Entre as dezenas de conveniências oferecidas pelos AirPods Pro aos usuários do ecossistema da Apple, uma das mais legais é o fato de que você pode checar o nível de bateria deles em qualquer um dos seus dispositivos: na Central de Controle do iPhone, iPad ou Apple Watch, na barra de menus do Mac ou mesmo com a Siri.

Entretanto, há momentos em que você não está com nenhum dos seus dispositivos por perto e só quer checar o nível de bateria do estojo dos seus fones. Por exemplo: você pode ter repousado a case dos AirPods Pro numa base de carregamento sem fio e só quer saber se já pode retirá-la de lá ou se ainda deve deixá-la por mais alguns minutos. É possível? Sim, é possível.

A própria Apple dá o caminho das pedras — e não poderia ser mais fácil: para checar o nível de bateria do estojo dos AirPods Pro enquanto ele estiver sobre uma base de carregamento sem fio, basta tocar na case. Se o LED indicador ficar âmbar, isso significa que ele ainda está carregando; se ficar verde, o estojo já está completamente carregado e você pode tirá-lo de lá.

Não sabemos por que essa pequena conveniência só está disponível nos AirPods Pro — ao que me consta, o estojo dos fones mais caros não conta com nenhuma tecnologia especial para reconhecer o toque, então fica aí o mistério. Da mesma forma, a dica só funciona para quando o estojo estiver sobre uma base de recarga sem fio; se você estiver recarregando os fones via cabo Lightning, nada feito.

Nos nossos testes, percebemos que o LED fica verde pouco antes de o estojo atingir os 100% de carga: geralmente, quando a bateria chega aos 98%, a luzinha já indica que o carregamento está completo. Também não há uma razão clara para isso, mas é provável que a Apple simplesmente considere os 98% um nível de carga apropriado para que você tire os AirPods Pro da base de recarga sem perder minutos de uso posteriormente.

Curtiram a dica? Deixem sugestões e comentários logo abaixo, como de costume. 😉