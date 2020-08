Filmes da semana: compre a animação infantil “Como Treinar o Seu Dragão 3”, além de vários outros títulos, por R$9,90!

Semanalmente a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90, e nós do MacMagazine também aproveitamos para garimpar outras ofertas com o mesmo valor.

O título selecionado pela Maçã desta vez foi “Como Treinar o Seu Dragão 3”, animação infantil com vozes de Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett, Gerard Butler, Jonah Hill, Craig Ferguson, Kristen Wiig, F. Murray Abraham, Kit Harington, Christopher Mintz-Plasse e Justin Rupple.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

Da DreamWorks Animation chega este surpreendente conto sobre amadurecer, encontrar coragem para enfrentar o desconhecido… e saber que nada nunca nos prepara para as perdas. O que começou como uma improvável amizade entre um Viking adolescente e um assustador dragão Fúria da Noite, tornou-se uma épica trilogia percorrendo suas vidas. Quando a súbita aparição de uma fêmea dragão, Fúria da Luz, coincide com a mais sombria ameaça que a vila jamais viu, Soluço e Banguela têm que viajar a um mundo oculto, que é considerado um mito. Neste último capítulo, Soluço e Banguela vão finalmente descobrir seus verdadeiros destinos, com dragão e cavaleiro lutando juntos para proteger tudo o que construíram e amam.