Vídeo: faça mágica em suas fotos com o Luminar para Mac/PC

O que não faltam na App Store são editores de imagens de todos os tipos, para todos os níveis de usuários — alguns gratuitos, outros pagos. Mas muitos se esquecem do poder de um software desse num ambiente desktop.

No vídeo de hoje, lhes apresentaremos o Luminar. Nós já falamos dele aqui no site há uns anos, mas em sua versão 4 ele está agora melhor do que nunca.

Um dos grandes diferenciais do Luminar é que ele utiliza bastante inteligência artificial, aliada a aprendizado de máquina, para aprimorar certas ferramentas de edição e nos oferecer alguns recursos extras surreais — como a possibilidade de substituirmos o céu de uma foto com um clique.

Acho que o vídeo deverá lhes dar uma boa noção da coisa. O Luminar está disponível tanto para Mac quanto para PC, e pode rodar como um aplicativo independente ou como plugin/extensão do Photoshop, do Lightroom ou do próprio Fotos, da Apple.

Outra coisa legal: ele não é baseado em modelo de assinatura, e sim no clássico “comprou, usou”. Uma versão de testes (trial) está disponível para download, também. Divirtam-se! 😉