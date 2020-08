Baixe todos os wallpapers que virão com o CarPlay no iOS 14!

Como vocês já sabem, uma das novidades que estão chegando com o CarPlay no iOS 14 é o suporte a wallpapers na sua tela de início.

Por padrão, a Apple oferecerá dez versões diferentes para escolha dos usuários — todas elas baseadas num padrão de “ondas” colorido.

Embora sejam wallpapers criados para o CarPlay, as imagens têm 2048×2048 pixels — suficiente para você usá-las em seu iPhone, por exemplo, caso as curta. E o site WallpaperArc disponibilizou todas para download aqui.

E aí, quem vai? 😉

Confira no nosso vídeo a seguir tudo mais que há de novo no CarPlay do iOS 14:

Em uma outra nota relacionada, hoje mais cedo o Google anunciou suporte do seu Maps ao painel (dashboard) do CarPlay, algo muito esperado por usuários.