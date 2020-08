Desmonte do novo iMac de 27″ revela poucas mudanças internas

Já sabemos que o novo iMac de 27 polegadas é externamente idêntico ao seu antecessor, mas e por dentro? Bom, hoje a iFixit trouxe a resposta que esperávamos: suas entranhas também são deveras parecidas com as dos seus antepassados.

O desmonte do tudo-em-um revelou poucas mudanças em relação ao modelo anterior, de 2018. A mais significativa é, possivelmente, a instalação do módulo da webcam (que finalmente é 1080p): agora, ele é conectado à parte de trás do módulo da tela, e não à placa lógica, como anteriormente — o que requer a desconexão de mais um cabo ao desmontar a máquina.

O espaço onde antes ficavam os Fusion Drives não ganhou um substituto e está simplesmente vazio — no lugar das peças, agora temos apenas pequenos SSDs soldados diretamente à placa, que não tem mais quaisquer conectores SATA. A iFixit destacou, também, a presença de uma placa de expansão de armazenamento nos iMacs com SSDs de 4TB ou 8TB, como já comentamos aqui.

A equipe de desmonte do computador notou que sua construção interna continua sendo basicamente modular: vários componentes podem ser retirados e substituídos somente com chaves Phillips ou Torx, inclusive a CPU (embora a Apple não recomende esse processo, claro).

Apesar disso, algumas inconveniências ainda são deveras incômodas: a placa wireless do computador permanece soldada à placa, como no modelo anterior, e o próprio processo de desmonte da máquina é um tanto quanto complicado — você precisará superar camadas de cola, conectores pouco acessíveis e peças bastante frágeis para separar tudo sem danificar nada.

Temos também uma versão em raio-X do iMac, fotografada pela Creative Electron:

No fim das contas, o novo iMac de 27″ ganhou 4 pontos (em 10 possíveis) no índice de reparabilidade da iFixit. O site notou que, se a Maçã repetir o ato do ano passado e liberar os manuais de reparo da máquina gratuitamente na internet, aumentará um ponto nessa avaliação. Será que rola?

A propósito, enquanto estamos aqui, vale também checar o vídeo de teardown do novo iMac publicado pela Other World Computing (OWC):

Difícil, não?