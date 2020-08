É o primeiro app de terceiros a suportar essa novidade do iOS 13

Google Maps retorna ao Apple Watch e se torna compatível com o painel do CarPlay [atualizado]

Depois de bastante tempo sem compatibilidade com o Apple Watch, o Google Maps está recebendo uma atualização que traz uma nova interface para o smartwatch da Maçã.

Donos do relógio poderão usá-lo para obter direções tanto a pé quanto no carro, de bicicleta ou usando transporte público.

Ele também dará acesso facilitado a locais salvos na sua conta, para você iniciar trajetos com poucos toques.

Painel do CarPlay

Finalmente, depois de uma longa espera, o Google Maps está se tornando o primeiro app um dos primeiros apps de terceiros a ganhar suporte ao painel (dashboard) do CarPlay — uma novidade que teoricamente chegou com o iOS 13.

Com isso, agora quem preferir usar os mapas do Google em vez dos da Apple poderá vê-los logo na primeira tela do CarPlay, junto a seus compromissos e um controlador multimídia, numa interface multitarefa.

O Google diz que essa novidade já está disponível para donos de veículos compatíveis com o CarPlay mundialmente, e que o seu novo app para Apple Watch será liberado “nas próximas semanas”.

Atualização 10/08/2020 às 13:38

Conforme nos avisou o leitor Guilherme Vilas Boas, o app Magic Earth já oferecia suporte ao painel do CarPlay desde meados de abril.

Então obviamente não, o Google Maps não será o primeiro. 😉