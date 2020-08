WSJ: Tim Cook “reformulou a forma como a equipe da Apple trabalha e pensa”

Um novo perfil do CEO da Apple, Tim Cook, publicado pelo The Wall Street Journal , revelou como o executivo tem liderado a gigante de Cupertino desde a sucessão de Steve Jobs, “oferecendo uma visão única de sua gestão”.

Publicidade

Após a morte do cofundador da Maçã, em 2011, analistas da Wall Street e do Vale do Silício se preocuparam com o futuro da Apple. Contudo, nove anos depois, a receita e os lucros da Apple mais que dobraram e o valor de mercado da empresa é hoje maior do que o PIB do Canadá, da Rússia, da Espanha e do próprio Brasil — tudo isso sob a tutela de Cook.

Ainda de acordo com o WSJ, nesses anos o executivo “reformou a Apple para se parecer mais com ele”. Nesse sentido, comparado à devoção aberta de Jobs ao design, Cook é descrito como uma pessoa muito mais metódica e focada em finanças e no bem social.

Ainda comparando-o com Jobs, é dito que Cook raramente visita o estúdio de design da Apple, o qual era constantemente frequentado pelo seu antecessor. Em uma reunião de 2012 para revisar um protótipo do Apple Watch, Cook estava ausente — segundo as fontes, tal ausência seria impensável por Jobs.

Publicidade

Além disso, embora a Apple, sob o comando de Cook, tenha um ambiente de “local de trabalho mais tranquilo” do que na época de Jobs, funcionários disseram que ele é igualmente “exigente e orientado para os detalhes”. Essa atenção, segundo o jornal, “reformulou a forma como a equipe da Apple trabalha e pensa”:

O comando de detalhes do Sr. Cook faz com que os colaboradores entrem nas reuniões com apreensão. Ele conduz [as reuniões] por meio de interrogatórios, com uma precisão que remodelou a forma como a equipe da Apple trabalha e pensa.

Embora a Apple tenha se expandido para atuar em novas frentes (como as de acessórios e serviços), há quem diga que o CEO não se aventura em novos empreendimentos sem cuidado. Segundo o chefe de hardware da Apple, Dan Riccio, Cook não quer “prejudicar o histórico de sucesso da empresa”.

O Sr. Cook tende a avaliar novas ideias de produto com cautela, assumindo em algumas discussões que ele não deseja lançar um produto que pode vender mal e prejudicar o histórico de sucesso da empresa, de acordo com engenheiros seniores.

De fato, Cook é uma figura que divide opiniões e que está constantemente sendo comparado à genialidade de Jobs; não obstante, queiram ou não, ele conseguiu fazer com que a Apple atingisse proporções inimagináveis — mesmo com diversas polêmicas ao longo do caminho.

Publicidade

via iMore