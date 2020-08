Anatel parece já ter homologado o novo carregador de 20W da Apple

A Agência Nacional de Telecomunicações homologou hoje um novo acessório da Apple com o modelo A2465 , identificado apenas como “Carregador de Bateria para Telefone Celular”.

Pelo código do modelo, não conseguimos achar nenhuma informação do que se trata esse produto. Mas algumas informações extras em seu Certificado de Homologação nos permitem ligar alguns pontos.

Como vocês podem ver nas poucas características técnicas ali listadas, trata-se de um carregador com tensão de entrada de 100-240V (0,5A) e tensões de saída de 5V (3A) ou 9V (2,22A ou 2A).

Se considerarmos os 9V com 2,22A, temos aqui um carregador com potência de… 20W! Ou seja, são exatamente as mesmas características desse novo carregador ainda não lançado pela Apple, que foi revelado por um leaker em meados de junho e depois encontrado numa plataforma de certificação australiana. Naquele caso o código era o A2305 , mas provavelmente o nosso é diferente devido ao formato dos pinos.

Esse novo carregador de 20W muito provavelmente substituirá o atual de 18W que vem na caixa dos iPhones 11 Pro e 11 Pro Max, e também é vendido de forma avulsa por US$29 nos Estados Unidos e por R$219 no Brasil.