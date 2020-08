A Apple Sainte-Catherine, em Montreal (Canadá), foi fechada sem previsão de reabertura, supostamente devido a uma “abundância de cautela” com os casos do novo Coronavírus (COVID-19) na região.

Segundo a emissora local CTV, as atividades foram encerradas na sexta-feira passada (7/8). Uma cliente disse à estação de notícias que havia levado um MacBook para conserto na quinta-feira (6/8) e foi informada, inicialmente, que o reparo levaria até dez dias.

Logo depois ela foi contatada pela loja, a qual pediu para que ela recolhesse a máquina no dia seguinte devido ao fechamento da unidade.

Aviso na porta da frente da Apple Sainte-Catherine | 📷 CTV/Daniel J Rowe

A CTV disse que a cliente perguntou a um empregado da Apple se havia um caso positivo da doença na loja, mas ele não confirmou. A Maçã disse à emissora que “devido às atuais condições da COVID-19 em algumas das comunidades, estaria temporariamente fechando suas lojas nessas áreas”.

A gigante de Cupertino acrescentou que “dá esse passo com muita cautela enquanto monitora de perto a situação” e que espera reunir sua equipe de volta “o mais rápido possível”.

Vale notar, no entanto, que a Sainte-Catherine é uma das quatro lojas na província canadense de Quebec (e a principal), mas nenhuma das outras unidades foram fechadas. Ao todo existem 30 Apple Stores no Canadá e, atualmente, a flagship é a única que está fechada.

De acordo com dados epidemiológicos divulgados ontem, Montreal possuía 156 novos casos de pessoas com COVID-19, sendo que cerca de 157 estão atualmente hospitalizadas com a doença.

