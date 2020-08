Esse teclado para iPad Pro também é um… trackpad!

Com o lançamento dos novos iPads Pro, a Apple anunciou também o Magic Keyboard com trackpad, implementando as principais funções e gestos para aproveitar ao máximo a performance do iPadOS.

Obviamente, não demorou muito para vermos alguns acessórios de terceiros começarem a pipocar aqui e acolá, mas as fabricantes estão indo além e criando novas possibilidades para os periféricos do tablet.

Um exemplo disso é o Mokibo Folio, da Innopresso, um teclado leve e fino que também funciona como trackpad. O acessório, que começou como um projeto no Kickstarter, possui um design que, à primeira vista, lhe fará se perguntar: “Mas onde está o trackpad?” Bem… ali mesmo, junto às teclas!

Mais precisamente, a tecnologia do trackpad está embutida por toda a extensão do lado direito do acessório (a partir do botão vermelho). Diferentemente dos designs anteriores, nos quais o trackpad era colocado sobre todo o teclado, essa versão do Mokibo Folio libera o lado esquerdo para que você descanse a mão sem interferir no trackpad.

O acessório funciona a partir de um sensor de toque localizado justamente na metade direta do teclado. Essa tecnologia distingue automaticamente entre o modo teclado e o modo trackpad para que o mouse não se mova durante o uso do teclado.

Sua característica mais marcante é o uso eficiente do espaço possível graças à aplicação de um algoritmo de conversão de modo inteligente e tecnologia de reconhecimento de movimento que permite ao produto funcionar como um único touchpad grande, eliminando a necessidade de um touchpad ou mouse separado.

Assim como o trackpad de MacBooks ou do Magic Keyboard, o Mokibo conta com diversos gestos para aumentar a produtividade, como rolagem (com dois dedos), abrir o dock (toque com três dedos), ver a multitarefa (arraste para cima com três dedos), alternar entre apps (arrastando três dedos) e muito mais.

O Mokibo pode ser conectado a até três dispositivos ao mesmo tempo via Bluetooth Low Energy. Sendo assim, ele pode ser alternado de um dispositivo para outro pressionando a tecla Fn junto à F9 ou F11 de forma simultânea — com suporte ao iOS, ao macOS, ao Android e ao Windows.

Por último, mas não menos importante, o Mokibo Folio é, também, uma case para o iPad Pro que proteje tanto o dispositivo quanto o próprio teclado. O acessório está na pré-venda a partir de US$90, com a entrega prevista para novembro.

