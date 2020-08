Se você for comprar ou vender, entretanto, tome cuidado com possíveis golpes

Com o preço proibitivo dos Macs no Brasil, resta apenas uma opção para as pessoas que querem entrar (ou permanecer) no ecossistema da Apple e não têm bala na agulha para investir num modelo novo ou em uma importação: vasculhar o vasto e assustador mundo dos modelos usados.

Pois, pelo visto, o interesse dos consumidores nos Macs usados está em alta — especialmente entre os portáteis. Em levantamento feito para o TechTudo, o site de classificados OLX revelou que os MacBooks são os modelos de laptops mais procurados e vendidos na plataforma, considerando os dados do primeiro semestre deste ano.

A liderança da Apple é folgada, inclusive: os modelos da Maçã representam 37% das vendas na OLX no segmento de computadores portáteis. Em seguida, temos a Positivo (15%), a Samsung (13%), a Dell (8%), a CCE (2%) e a Philco (1%).

Quando a métrica é baseada nas buscas, a Apple continua na liderança, mas de forma mais estreita. A Maçã recebe 17% das buscas, bem próxima da Dell (16%) e da Samsung (13%).

Outro ponto em que os MacBooks — compreensivelmente — saem na frente é no preço médio de venda: no primeiro semestre deste ano, a cifra média da Apple na OLX ficou em R$6.789,52. A Dell veio logo em seguida, com valor médio de venda de R$6.348,17.

Cuidado na hora de vender!

Os parágrafos acima podem ser um bom incentivo se você tem um Mac pegando poeira na estante ou simplesmente querendo vender o seu para partir para a próxima — e, de fato, sites de classificados são uma boa opção para quem quer vender rápido. Ainda assim, é sempre salutar tomar cuidado com golpes, muito comuns nessas plataformas.

Seja lá o que você estiver vendendo, as dicas são sempre as mesmas: sempre colete dados sobre a pessoa com quem estiver negociando, confira os remetentes de emails enviados à sua conta, analise com cuidado comprovantes de pagamento enviados por elas e sempre dê preferência a negociações presenciais, em locais públicos e movimentados — preferencialmente, esteja acompanhado/a.

Caso você prefira, vale lembrar que nós também temos uma seção de classificados no MM Fórum, claro. 😉

