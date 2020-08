Notícias de contratos sendo assinados entre o Apple TV+ e produtoras de todos os estilos e origens não chegam a ser novidade, mas hoje o serviço de streaming de vídeos da Maçã atraiu provavelmente seu maior medalhão até o momento: Martin Scorsese, um dos maiores cineastas vivos e diretor de clássicos como “Taxi Driver”, “Os Bons Companheiros” e “O Lobo de Wall Street”.

Mais precisamente, como informou o Deadline, o Apple TV+ assinou um contrato de prioridade com a Sikelia Productions, produtora de Scorsese; com o acordo de múltiplos anos, a Maçã terá prioridade na aquisição de filmes e séries da produtora — que ainda poderá vendê-los para outros estúdios e plataformas, mas somente caso a Apple não esteja interessada.

Naturalmente, Scorsese não estará diretamente envolvido com todos os projetos, mas só a chancela do cineasta já é um sinal de prestígio e tanto para o Apple TV+. A Netflix (que produziu o último filme do cineasta, “O Irlandês”) estava cortejando fortemente a produtora, mas no fim das contas $algo$ acabou pesando a favor de Cupertino.

Vale lembrar, naturalmente, que o próximo filme do diretor já é da Maçã: “Killers of the Flower Moon”, faroeste estrelando Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, deverá ter suas gravações iniciadas ainda este ano, para uma estreia planejada para 2021. Falando em Leonardo DiCaprio, sua produtora também assinou recentemente um contrato de prioridade com o Apple TV+.

Ou seja: o rol de talentos da Maçã está ficando cada vez mais extenso. Resta saber, agora, o que sairá desse “Megazord” da nata de Hollywood.

via 9to5Mac