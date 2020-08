“Tehran”, série de espionagem do Apple TV+, estreará no dia 25/9

Já falamos aqui sobre “Tehran”, produção israelense-iraniana que será uma futura série de espionagem do Apple TV+. Pois hoje a Maçã anunciou a data de estreia do seriado: 25 de setembro, uma sexta-feira.

Como vocês já sabem, “Tehran” contará a história de uma hacker do Mossad (serviço secreto israelense) em meio à sua primeira missão em Teerã, sua cidade-natal. Seu objetivo é desabilitar um reator nuclear iraniano, mas a missão falha e a agente precisa agir sozinha para consertar as coisas — redescobrindo, no processo, suas raízes iranianas e envolvendo-se com um ativista pró-democracia.

Niv Sultan interpretará a protagonista da série; Shaun Toub, Shervin Alenabi, Liraz Charhi, Menashe Noy e Navid Negahban completam o elenco principal. Com direção de Daniel Syrkin, os oito episódios iniciais têm roteiro de Moshe Zonder, criador da série; os três primeiros serão disponibilizados no dia 25/9, e os demais serão liberados semanalmente.

Ainda não temos, entretanto, um trailer para contar a história — ficaremos de olho em relação a isso, naturalmente. Quem pretende assistir?