Twitter testa tradução automática de tweets para o português

Ainda que seja algo muito importante nos dias de hoje (seja para ter acesso a mais informações/conteúdo, seja profissionalmente), você pode não necessariamente dominar o idioma inglês.

O Twitter, como sabemos, é uma rede social bastante ampla e global. Nela, a todo momento vemos assuntos pipocando ao redor do mundo — e alguns deles invariavelmente trazem informações, hashtags ou qualquer outra informação relevante em inglês.

Até então, se o seu idioma está definido para português, todos os tweets em outros idiomas apresentarão um botão de tradução. Isso, contudo, é bastante manual e você precisa tocar/clicar nesses botões todas as vezes que quiser traduzir um tweet.

Pensando em melhorar o recurso, o Twitter está testando uma forma de traduz automaticamente os tweets em outros idiomas que aparecem na sua timeline. Em seu blog oficial, eles explicaram como o recurso funcionará.

Ao acessar a página inicial, um grupo de pessoas passará a ver todos tweets escritos em línguas diferentes traduzidos para o português. Uma parte do grupo verá o texto traduzido e poderá clicar para que ele volte para o idioma original, enquanto a outra parte visualizará a tradução e o texto original no mesmo tweet de forma padrão. Se um tweet for traduzido, ele terá o aviso “Traduzido do inglês por Google” ou “Traduzido do inglês por Microsoft”.

Precisando de legenda? Tá tudo resolvido!



A partir de hoje, estamos testando a tradução automática para Tweets em outros idiomas que aparecem na sua página inicial.



O teste é apenas no Brasil e vale para um grupo limitado de pessoas no iOS e Android. pic.twitter.com/e70SSbhXKc — Twitter Brasil em 🏠 (@TwitterBrasil) August 10, 2020

Por enquanto, o experimento está disponível para um grupo limitado de pessoas tanto no iOS quanto no Android — e apenas no Brasil. Por padrão, a partir de agora, essas pessoas verão os tweets traduzidos automaticamente para o português.

O Twitter avaliará o desempenho dos testes e, com base nisso, poderá expandir a disponibilidade do recurso tanto dentro do Brasil quanto para outros países.

