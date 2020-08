Uber Pass oferece descontos em viagens e entregas grátis

Visando expandir os seus negócios cada vez mais — e criando uma integração maior para os seus serviços —, a Uber lançou hoje o Uber Pass. Com ele, usuários têm benefícios e vantagens em viagens e pedidos.

Pagando R$25 mensais, você tem direito a 10% de desconto em viagens de UberX e descontos mensais em pedidos Uber Eats. Além disso, tem taxa de entrega grátis no Uber Eats (para pedidos acima de R$30) e em mercados (para pedidos acima de R$100), além de suporte prioritário quando precisar de ajuda.

A entrega de compras de mercado (disponível em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Curitiba, em Florianópolis, em Salvador, no Recife, em Goiânia e em Campinas) é uma novidade recente da Uber após a aquisição da Cornershop — em outubro de 2019, a Uber anunciou o acordo para adquirir participação majoritária da empresa.

Para comemorar a novidade, quem assinar o plano nos próximos dias ganhará um mês de teste grátis e 10% de desconto em um pedido pelo Uber Eats.

É muito promissor lançar um produto como esse em um momento em que todos nós estamos olhando para as nossas contas e controlando o orçamento. As consequências da pandemia da COVID-19 estão cada vez mais reais, e a Uber tem um papel importante na recuperação das cidades e dos indivíduos. —George Gordon, diretor da Uber para a América Latina.

A escolha do UberX não foi por acaso, já que ele é a modalidade de viagem mais popular no Brasil, presente em mais de 500 cidades e com 22 milhões de usuários ativos.

Passar assinar o Uber Pass, é preciso abrir o app, ir ao menu e tocar em “Uber Pass” e seguir as instruções. Vale ressaltar que o cancelamento da assinatura pode ser feito a qualquer momento, sem multas e taxas.

via Canaltech

