Um “iPhone 12” sem 5G estaria planejado para o começo de 2021, também

Já é praticamente um consenso entre rumores que teremos quatro modelos de iPhones sendo apresentados provavelmente em outubro, *todos* eles com 5G.

Mas, segundo analistas Wedbush Securities ouvidos pelo Business Insider, a Apple ainda estaria planejando um modelo do “iPhone 12” só com 4G, obviamente mais em conta, e poderá lançá-lo no começo de 2021.

A linha principal, que conheceremos provavelmente daqui a dois meses, começará com um “iPhone 12” de 5,4 polegadas, custando US$650 ou US$700 nos Estados Unidos. O iPhone XR provavelmente sairá de linha e a Apple deverá manter alguns dos modelos atuais ainda à venda, por um preço mais em conta — bem como o iPhone SE, que parte de US$400.

Mas não é incomum para a Apple lançar outro modelo de iPhone na “entressafra” dos seus flagships, mais ou menos seis meses após o lançamentos principais. Ou seja, quem sabe em março/abril do ano que vem vejamos essa nova versão da qual a Wedbush está falando — embora eles citem uma data ainda mais cedo do que isso, provavelmente fevereiro.

Se isso realmente estiver nos planos da Apple, então a “sobrevida” de alguns modelos da linha iPhone 11 atual poderá ser curta. Ficaríamos, portanto, com o iPhone SE, seguido de um “iPhone 12” mais barato sem 5G e depois por toda a aguardada linha flagship com modelos de 5,4, 6,1 e 6,7 polegadas.

Como há uma grande amplitude de preços hoje em dia na linha iPhone, é perfeitamente normal e aceitável temos uma variedade maior de modelos para escolha do consumidor. E, em tempos de contenção econômica, um iPhone com características de última geração que abra mão simplesmente de suporte a redes 5G, ainda tão limitadas pelo mundo, acho que seria sim muito bem-vindo.

iPhone SE de Apple Preço à vista: a partir de R$3.329,10

Preço parcelado: em até 12x de R$308,25

Cores: preta, branca ou (PRODUCT)RED

Capacidades: 64GB, 128GB ou 256GB

Lançamento: abril de 2020

via BGR