AirPods poderão ajustar áudio para ajudar usuários a ouvir em situações de perigo

Entre as diversas patentes concedidas à Apple recentemente pelo Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (U.S. Patent and Trademark Office), uma delas detalha uma série de novos recursos de segurança para os AirPods [Pro].

Mais precisamente, a patente propõe que os fones de ouvido sem fio da Apple poderão ajustar automaticamente o áudio para alertar usuários de perigos em potencial ao redor de si — algo fundamental em certas situações, como andar de bicicleta ou correr em avenidas movimentadas.

Nesse sentido, a tecnologia patenteada descreve um sistema em que a posição dos fones de ouvido é usada para ajustar a saída de áudio, detectando se um deles está parcialmente inserido em um ouvido, se ambos estão inseridos ou se nenhum está em uso. Esses ajustes podem incluir a redução da saída de áudio de um fone de ouvido e o corte total dos sons em ambos os lados.

A Apple tentou resolver isso com o Modo Ambiente dos AirPods Pro — o qual, porém, precisa ser ativado manualmente pelo usuário para ser eficaz. Portanto, a tecnologia seria uma espécie de “Modo Ambiente automático”.

A patente também explora aplicações não-auriculares da tecnologia, como dispositivos com sensores (a exemplo do Apple Watch) ou, como sugere a patente, um “tapete acoplado a sensores de posição sobre o equilíbrio do usuário, distribuição de peso ou postura durante uma rotina de exercícios como ioga”.

Outro possível uso da tecnologia está relacionado com headsets de VR ou AR , com “elementos de áudio removíveis”, permitindo que usuários alternem entre o áudio dos fones de ouvido e o som externo. Isso poderia ser implantando, é claro, no “Apple Glass”, especulados óculos inteligentes da Maçã.

via AppleInsider