As novas versões chegam para corrigir bugs importantes

Apple libera iOS 13.6.1, iPadOS 13.6.1 e Atualização Suplementar do macOS Catalina 10.15.6 para usuários

De surpresa, a Apple liberou hoje o iOS/iPadOS 13.6.1 (compilação 17G80 ) e uma Atualização Suplementar do macOS Catalina 10.15.6 ( 19G2021 ) para donos de iPhones, iPods touch, iPads e Macs.

No iOS/iPadOS, a empresa informou que foi corrigido um problema em que arquivos de dados de sistema desnecessários poderiam não ser apagados automaticamente quando há pouco espaço disponível para armazenamento.

Além disso, a nova versão corrige um problema de gerenciamento térmico que causava o aparecimento de cor verde em algumas telas e um outro em que as Notificações de Exposição (Exposure Notifications) poderiam ser desativadas para alguns usuários.

Já no macOS, a Apple corrigiu um problema de estabilidade que podia ocorrer ao executar apps de virtualização e outro no qual a imagem de iMacs (de 27 polegadas, modelo 2020) podia aparecer desbotada após retornar do repouso.

Eis os links para quem prefere fazer a instalação do sistema de forma manual:

iOS 13.6.1

iPadOS 13.6.1

Caso mais alguma novidade seja descoberta nesses updates, atualizaremos o artigo. 😉