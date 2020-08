Apple Music na web já está em beta com as novidades do iOS 14

No iOS 14 (bem como no iPadOS 14, no macOS Big Sur, etc., claro), o aplicativo Música (Music) está recebendo alguns retoques visuais e pequenas mudanças na organização do seu conteúdo, como a aba “Para Você” que está virando “Ouça agora”.

Nesta semana, o Apple Music na web ganhou uma nova versão beta já incorporando essas novidades.

Compare a seguir. Essa é versão atual:

Aqui, a nova:

Se vocês repararem bem, verão que a coluna lateral esquerda recebeu algumas alterações como um campo de busca mais proeminente e novos ícones monocromáticos para as várias seções.

O legal é que qualquer um pode acessar a versão beta do Apple Music na web, sem ter que se inscrever nem nada. Em vez de ir à URL music.apple.com , basta ir a beta.music.apple.com . Simples, assim. 😉

dica do Micael Domingues Rodrigues

