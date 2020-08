Desafio dos Parques Nacionais será a próxima disputa para usuários do Apple Watch

A Maçã definiu seu próximo desafio do Apple Watch para o dia 30 de agosto, quando será celebrado o Dia dos Parques Nacionais nos Estados Unidos — no Brasil a data é comemorada em 14 de junho, mas isso não impedirá o desafio de acontecer normalmente em 30/8. 😉

Usuários do Apple Watch podem ganhar a conquista completando um exercício de trilha, caminhada, treino em cadeira de rodas ou corrida de pelo menos 1,6km com qualquer app integrado ao Saúde (Health) — ou seja, algum aplicativo que registre as informações no app.

Este é o terceiro ano consecutivo que a Apple realiza o desafio para celebrar os parques nacionais. No ano passado, a Maçã comemorou o 100º aniversário do Parque Nacional do Grand Canyon — embora as regras fossem um pouco mais exigentes (uma caminhada, corrida, caminhada ou treino em cadeira de rodas de pelo menos 4,8km).

Assim como outros desafios, quem cumprir as regras no dia 30/8 ganhará um troféu virtual que ficará disponível na aba “Prêmios” do app Atividade (Activity), além de adesivos que podem ser usados com os apps Mensagens e FaceTime.

Quem aí participará?

